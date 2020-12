Red 9:27 «Fitto casa, missione compiuta» Con l’approvazione dello scorrimento delle graduatorie del fitto casa per gli studenti universitari sardi che studiano in Atenei fuori dalla Sardegna (sia in Italia, sia all’estero), sono state evase tutte le richieste pervenute







Nella foto: l'assessore regionale Andrea Biancareddu Commenti CAGLIARI - Con l’approvazione dello scorrimento delle graduatorie del fitto casa per gli studenti universitari sardi che studiano in Atenei fuori dalla Sardegna (sia in Italia, sia all’estero), sono state evase tutte le richieste pervenute. Con un ulteriore stanziamento di 800mila euro, dopo l’assestamento di bilancio, gli uffici competenti dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione hanno proceduto allo scorrimento delle graduatorie fitto casa, impegnando immediatamente le ulteriori risorse finanziarie e pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, l'atto di scorrimento della graduatoria.In totale, sono state evase ulteriori 301 istanze, che vanno ad aggiungersi alle 780 domande già evase, pari così al 100percento dei richiedenti. Lo stanziamento complessivo ordinario di bilancio messo in campo dall’assessore regionale Andrea Biancareddu, per la linea del fitto casa per gli studenti universitari che studiano in atenei fuori Sardegna è stato di 1,8milioni di euro, interamente impiegato.Nella foto: l'assessore regionale Andrea Biancareddu