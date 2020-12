Red 12:11 Maltrattamenti in famiglia: arrestato sassarese Sabato notte, la Polizia di Sassari ha arrestato in flagranza di reato un 32enne al termine di una violenta lite con la propria convivente, avvenuta alla presenza dei figli minorenni



SASSARI – Sabato notte, la Polizia ha arrestato in flagranza di reato un 32enne al termine di una violenta lite con la propria convivente, avvenuta alla presenza dei figli minorenni. Allertata dalla telefonata al 113, la Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico ha inviato subito due pattuglie della Sezione Volanti.



L’uomo, sotto i fumi dell’alcool, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti della compagna e dei poliziotti, tentando, in uno scatto d’ira, di scagliarsi nuovamente nei confronti della donna, senza tuttavia riuscirci per il pronto intervento degli agenti.



Riportata la calma, gli operatori hanno appurato che l’uomo non era nuovo a questo tipo di episodi, e che in diverse occasioni la sua compagna era rimasta vittima di aggressioni verbali e fisiche. Portato dinanzi all’Autorità Giudiziaria, che ha ne ha convalidato l’arresto, è stata inoltre applicata all’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi e al domicilio della persona offesa.