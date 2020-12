A.B. 7:17 Calciomercato: Doumbouya per la porta della Torres Da diverse settimane si era unito al gruppo rossoblu e ieri è arrivata la firma per il portiere senegalese, classe 2002, che si affiancherà a Drago e Carta per questa stagione sportiva come terzo portiere nella rosa sassarese







Caratteristiche che ne fanno un giovane di sicura prospettiva e che hanno impressionato lo staff tecnico sassarese. «Non ci sono molto portieri di questa età con le stesse potenzialità - le parole del direttore sportivo Degli Esposti - e Cherif ha fatto benissimo insieme ai compagni di reparto e al mister Gaspa. In un discorso di prospettiva si tratta di un ottimo elemento da inserire in rosa e per una società che deve guardare al presente e al futuro».



Nella foto: Cherif Doumbouya Commenti SASSARI - Da diverse settimane si era unito al gruppo rossoblu e ieri (venerdì) è arrivata la firma per il portiere senegalese, classe 2002, Cherif Doumbouya, che si affiancherà a Drago e Carta per questa stagione sportiva come terzo portiere nella rosa della Torres. Nato a Dakar, 197 centimetri, Doumbouya è giocatore dotato di grandi doti atletiche, esplosività e reattività tra i pali.Caratteristiche che ne fanno un giovane di sicura prospettiva e che hanno impressionato lo staff tecnico sassarese. «Non ci sono molto portieri di questa età con le stesse potenzialità - le parole del direttore sportivo Degli Esposti - e Cherif ha fatto benissimo insieme ai compagni di reparto e al mister Gaspa. In un discorso di prospettiva si tratta di un ottimo elemento da inserire in rosa e per una società che deve guardare al presente e al futuro».Nella foto: Cherif Doumbouya