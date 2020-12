Red 10:24 Scuola: il Roth presenta la sua offerta formativa L´Istituto istruzione superiore di Alghero associa l’offerta formativa di due scuole superiori: l’Istituto Tecnico “Angelo Roth” di Via Diez e l’Istituto Tecnico Industriale di Via Degli Orti, proponendo cinque diversi corsi







Dai laboratori linguistici a quelli dedicati alla robotica e alla programmazione con Arduino, passando per la sala musica ed editing sonoro, al laboratorio di fisica e chimica per imparare al meglio le discipline scientifiche con docenti laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica ed informatica, lingue straniere, economia, architettura e ingegneria edile e palestre di ultima generazione per allenarsi al meglio. Attualmente, l’Iis Roth associa l’offerta formativa di due scuole superiori: l’Istituto Tecnico “Angelo Roth” di Via Diez e l’Istituto Tecnico industriale di Via Degli Orti, proponendo cinque diversi corsi: “Cat-Costruzione ambiente e territorio” (Geometri), “Tecnico economico turismo” (Tecnico dei servizi turistici), “Afm-Amministrazione finanza e marketing a indirizzo sportivo”, “Elettrotecnica ed elettronica” e “Ittl-Informatica-telecomunicazioni”. Un mix di teoria e pratica di grande valore: ogni corso di studi contribuisce a formare gli studenti per trovare un lavoro o esercitare una professione dopo il diploma o proseguire gli studi in ambito universitario, con predilezione per le facoltà linguistiche, economiche e scientifiche. Il tutto nello spirito di grande accoglienza e inclusività.



