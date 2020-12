video Cor 11:11 Pesca, è un momento drammatico



L'algherese Mauro Manca, delegato regionale Coldiretti Sardegna, fotografa la situazione del comparto in Regione e chiede per i pescatori subacquei professionisti del riccio di Alghero più attenzione e misure concrete di rilancio e sostegno. «Il riccio rappresenta la storia di Alghero, serve immediatamente il centro di spedizione per certificare il prodotto e poterlo vendere». Le sue parole Commenti