«Si fa unicamente cassa sulle spalle dei cittadini»

17/12/2020 Regalo agli algheresi, pioggia di accertamenti Tra raccomandate e Pec, si stima che in migliaia di famiglie di Alghero il Natale sarà impreziosito da cartelle per i tributi locali. Si arriva fino al 2019 nonostante non vi siano problemi di prescrizione. Negata a tutti la possibilità di ravvedimento