Cor 12:17 Diabetologia trasloca in via Manzoni ad Alghero Grandi movimenti nella sanità algherese. A partire da mercoledì 23 dicembre, anche il servizio di Diabetologia sarà dislocato storicamente presente al Marino, sarà trasferito in via Manzoni. Polemiche all´orizzonte







L'annuncio, che non mancherà di generare polemiche ad Alghero, è della Direzione della ASSL Sassari e della Direzione del Presidio Unico di Alghero e Ozieri e si sarebbe reso necessario all'indomani della decisione di aprire altri 40 posti letto Covid nella struttura dell’Ospedale Marino [



«Nella nuova ubicazione, al servizio di Diabetologia sono assegnate quattro stanze e una sala di attesa. I locali hanno un ingresso autonomo e sono separati dagli altri servizi del Dipartimento di Prevenzione che restano invariati. In questi giorni, inoltre, i servizi aziendali preposti stanno lavorando al rinnovamento dei locali e al ripristino del decoro e della pulizia degli spazi esterni e delle aree verdi. I lavori si protrarranno anche oltre la data del 23 dicembre, durante le festività natalizie, in giornate e orari diversi da quelli in cui è impegnata l'assistenza. La disposizione del nuovo servizio di Diabetologia sarà adeguatamente segnalata» si legge nella nota dell'Ats.



Ortopedia e Fisiatria. Anche i reparti di Ortopedia e Fisiatria saranno trasferiti in funzione del potenziamento dei posti letto dedicati ai pazienti Covid. I due Servizi si sposteranno dal secondo al primo piano dell'ospedale Marino di Alghero. In tutte le citate specialità mediche saranno mantenuti, in funzione di un progressivo e già deliberato potenziamento, gli standard assistenziali offerti all'utenza del territorio.