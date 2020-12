Al Marino di Alghero altri 40 letti Covid

17/12/2020 Un rivestimento speciale contro il Coronavirus L´Università degli studi di Cagliari ancora in prima linea nella lotta contro il Covid-19: studiosi di tre Dipartimenti impegnati in un progetto di ricerca coordinato da Francesca Esposito e promosso da Sardegna ricerche. L´obiettivo del lavoro di squadra e prevenire l´infezione attraverso l´utilizzo di uno speciale materiale, la cui formulazione è in fase di brevettazione internazionale