Cor 10:36 «Anziani, il sindaco chieda scusa» Brutta pagina per il Centro Residenziale Anziani di Alghero ormai oggetto di polemiche furibonde, lamentele e denunce a causa dei mancati interventi di manutenzione realizzati nell'ultimo anno. Botta e risposta al vetriolo tra consiglieri





Proprio perché conosciamo le procedure di un'opera pubblica ribadiamo che dopo più di un anno e mezzo di mandato non è tollerabile che per il CRA non sia stato ancora affidato il servizio di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di realizzazione del nuovo centro residenziale per anziani. E non è tollerabile che niente sia stato fatto per realizzare gli interventi migliorativi e già preventivati sull'immobile dell'ex ostello, al fine di rendere più confortevoli le condizioni per gli ospiti e per chi li assiste. Alla faccia della priorità! Smetta il Sindaco di Conoci di perdere tempo; è vano il tentativo di spostare l'attenzione dalle sue mancanze attaccando l'opposizione. Aveva promesso un immediato trasloco da Fertilia e il ritorno nella vecchia struttura. Il risultato è palese: anche il secondo Natale dell'era Conoci gli anziani ospiti e gli operatori lo passeranno all'ostello di Fertilia e sulla ristrutturazione della vecchia struttura come già detto si differisce al 2021l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di realizzazione, come peraltro conferma la nota stessa dell'amministrazione. Si adoperi piuttosto per realizzare gli interventi migliorativi e già preventivati sull'immobile dell'ex ostello. Interventi che più volte abbiamo sollecitato, al fine di rendere più confortevoli le condizioni per gli ospiti e per chi li assiste. D’altronde non sarà certamente sfuggita al Sindaco la nota che tutti i consiglieri comunali hanno ricevuto in data odierna, scritta da una parente di un'ospite, che denuncia criticità sulle quali da tempo l'amministrazione sarebbe dovuta intervenire». Lo scrivono i consiglieri comunali Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi in risposta alla



Nella foto: Raimondo Cacciotto, consigliere comunale di Alghero Commenti ALGHERO - «Anziché cospargersi il capo di cenere e chiedere scusa per l'inconsistenza delle promesse elettorali, il Sindaco Conoci non trova di meglio che prendersela con l'opposizione per aver rilevato dagli atti stessi dell'amministrazione comunale che il CRA non è una priorità.Proprio perché conosciamo le procedure di un'opera pubblica ribadiamo che dopo più di un anno e mezzo di mandato non è tollerabile che per il CRA non sia stato ancora affidato il servizio di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di realizzazione del nuovo centro residenziale per anziani. E non è tollerabile che niente sia stato fatto per realizzare gli interventi migliorativi e già preventivati sull'immobile dell'ex ostello, al fine di rendere più confortevoli le condizioni per gli ospiti e per chi li assiste. Alla faccia della priorità! Smetta il Sindaco di Conoci di perdere tempo; è vano il tentativo di spostare l'attenzione dalle sue mancanze attaccando l'opposizione. Aveva promesso un immediato trasloco da Fertilia e il ritorno nella vecchia struttura. Il risultato è palese: anche il secondo Natale dell'era Conoci gli anziani ospiti e gli operatori lo passeranno all'ostello di Fertilia e sulla ristrutturazione della vecchia struttura come già detto si differisce al 2021l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di realizzazione, come peraltro conferma la nota stessa dell'amministrazione. Si adoperi piuttosto per realizzare gli interventi migliorativi e già preventivati sull'immobile dell'ex ostello. Interventi che più volte abbiamo sollecitato, al fine di rendere più confortevoli le condizioni per gli ospiti e per chi li assiste. D’altronde non sarà certamente sfuggita al Sindaco la nota che tutti i consiglieri comunali hanno ricevuto in data odierna, scritta da una parente di un'ospite, che denuncia criticità sulle quali da tempo l'amministrazione sarebbe dovuta intervenire». Lo scrivono i consiglieri comunali Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi in risposta alla polemica sul Cra e gli anziani ormai dimenticati a Fertilia Nella foto: Raimondo Cacciotto, consigliere comunale di Alghero