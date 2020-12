Red 11:06 Evade dai domiciliari: sassarese a Bancali Un 28enne, alla vista degli agenti della Sezione Volanti della locale Questura è scappato scavalcando la recinzione che delimita la Struttura socio sanitaria di San Camillo, tanto da finire nei rovi dove, con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti ad immobilizzarlo



SASSARI - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare e il successivo ripristino della detenzione in carcere, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, nei confronti di un 28enne sassarese. Il giovane, vicino alla Struttura socio sanitaria di San Camillo, alla vista degli agenti della Sezione Volanti della locale Questura è scappato scavalcando la recinzione che delimita il centro, tanto da finire nei rovi dove, con non poche difficoltà, gli operatori sono riusciti ad immobilizzarlo. E' stato quindi accompagnato negli uffici della Questura per i dovuti accertamenti e, dopo le formalità di rito, in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità giudiziaria, è stato associato alla Casa circondariale di Bancali.