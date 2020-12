Red 11:36 «Trasporto pubblico ok, ma ci sono troppi incivili» Questo, di fatto, il fulcro dell´analisi effettuata dal segretario territoriale della Fit Cisl Alessandro Russu lungo le strade della Riviera del corallo







Inizia così l'analisi l'analisi effettuata dal segretario territoriale della Fit Cisl Alessandro Russu lungo le strade della Riviera del corallo. Un quadro impietoso, che ha portato il sindacato a rendere alla stampa alcune considerazioni: «I percorsi di linea degli autobus urbani sono costantemente oggetto di continue variazioni di percorso a causa di continui lavori, le fermate conseguentemente sono spostate dalla posizione ufficiale e spesso sono occupate dai veicoli privati; i capolinea e stalli delle fermate principali vengono occupati da furgoni e veicoli, come nel caso di Piazza dei mercati, Via Cagliari, Via Catalogna, Via Giovanni XXIII; veicoli in prossimità degli incroci, specie nei pressi delle scuole come nel caso di Via Vittorio Emanuele; auto in doppia fila (Via XX settembre) costringono i bus a marciare contro mano e far salire e scendere i passeggeri lontano da marciapiedi e fermate».



«Abbiamo già rappresentato ad Arst quanto descritto, affinché si attivi presso l'Amministrazione comunale, perciò auspichiamo in un segnale di attenzione ed incoraggiamento verso il trasporto pubblico. D'altronde, come detto, Alghero rappresenta tra le più importanti realtà del Trasporto pubblico locale nel nord Sardegna, ed è particolarmente attenta anche verso le politiche di mobilità sostenibile, attraverso iniziative capaci di attrarre realmente i cittadini verso il centro urbano. Dunque – conclude Russu - riteniamo indifferibile l'adozione di misure a supporto del servizio di trasporto cittadino a vantaggio dell'immagine della città».