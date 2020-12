Red 18:29 Sassari-Olbia: aperti al traffico lotti 5 e 6 «L’apertura al traffico del lotto 5 e del lotto 6 della Sassari-Olbia restituiscono l’immagine del lavoro fin qui svolto, finalizzato a garantire il diritto alla mobilità di tutti i sardi», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







«Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo recepito le istanze dei territori, riunito attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti e trovato soluzioni e alternative ai nodi più spinosi relativi al progetto esistente - spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia – Oggi, si aggiungono due fondamentali tasselli a un’opera che riteniamo strategica per la viabilità dell’Isola. La percorribilità dei due tratti consentirà il collegamento veloce tra i territori, accrescerà gli standard di sicurezza e apporterà innegabili benefici su fronte dello sviluppo economico dei territori e delle comunità».



Con i due nuovi tratti di strada, diventano otto su dieci i lotti della Sassari-Olbia aperti al traffico, ma per l’itinerario potrebbero arrivare presto altre importanti novità. Infatti, a ottobre, Frongia aveva chiesto ufficialmente all’amministratore di Anas Massimo Simonini l’implementazione del progetto relativo alla realizzazione del sistema di comunicazione con pannelli a messaggio variabile (già compreso all’interno del Contratto istituzionale di sviluppo) per arrivare a un progetto tecnologico di più ampio respiro che faccia della Strada statale 729 la prima smart road della Sardegna. Commenti SASSARI - «L’apertura al traffico del lotto 5 e del lotto 6 della Sassari-Olbia restituiscono l’immagine del lavoro fin qui svolto, finalizzato a garantire il diritto alla mobilità di tutti i sardi. Dotare la Sardegna di infrastrutture stradali all’altezza delle sfide future è il più importante strumento che possiamo utilizzare nella lotta all’isolamento dei territori». Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas a proposito dell’apertura al traffico dei due lotti che si estendono per circa 17chilometri tra i territori comunali di Berchidda e Monti.«Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo recepito le istanze dei territori, riunito attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti e trovato soluzioni e alternative ai nodi più spinosi relativi al progetto esistente - spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia – Oggi, si aggiungono due fondamentali tasselli a un’opera che riteniamo strategica per la viabilità dell’Isola. La percorribilità dei due tratti consentirà il collegamento veloce tra i territori, accrescerà gli standard di sicurezza e apporterà innegabili benefici su fronte dello sviluppo economico dei territori e delle comunità».Con i due nuovi tratti di strada, diventano otto su dieci i lotti della Sassari-Olbia aperti al traffico, ma per l’itinerario potrebbero arrivare presto altre importanti novità. Infatti, a ottobre, Frongia aveva chiesto ufficialmente all’amministratore di Anas Massimo Simonini l’implementazione del progetto relativo alla realizzazione del sistema di comunicazione con pannelli a messaggio variabile (già compreso all’interno del Contratto istituzionale di sviluppo) per arrivare a un progetto tecnologico di più ampio respiro che faccia della Strada statale 729 la prima smart road della Sardegna.