video Cor 17:15 La poesia del lunedì: Antoni Bal·lero De Càndia Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



DELIRI





Quan jo seré una part de tu



i els meus llavis t’hauran tret el perfum,



em deixaré portar sobre les ones



del meu deliri saborós de plor.



L’intens alè pagà de la carn teva



lliga el vol de la ment en un esclat



de seqüències terribles, on el cos



es llança tot amb la cantúria horrenda



de l’ànima perduda entre el ritual



on s’abrusen els bàlsams de l’abisme.



La meva carn, la teva carn juguen



en cementiris d’ideals;



la meva sang, la teva sang s’abrusen



d’un frenètic alè transsubastancial;



les meves mans, les teves mans afonen



en el misteri atònit de la vida.



La nostra carn crida en un vespre d’horror!



En la sabor de la teva carn



es fonen els bàlsams de l’abisme



amb la llança rabent de la virtut.







El misteri de la carn ens ofereix



arabescos de blancúria virginal



que, abrusant el meu cos, perfumen



en el silenci agònic del no-res,



avui negat pels bàlsams de l’abisme.



Sobtadament es cansa el cant de la rebel·lió!



El no-res ha vençut la teva mentida, oh, carn!



Ens ofega en el foc de la passió.



Neguit de redempció, jugar groller,



el perfum de l’abisme ens va cercant



per colgar-nos en la mateixa tomba:



en la mateixa tomba d’il·lisió!



Quan jo seré una part de tu



i els meus llavis t’hauran tret el perfum,



em deixaré portar sobre les ones



del meu deliri saborós de plor!





_ Antoni Bal·lero De Càndia _

