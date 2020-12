Red 10:18 Conoci incontra il rettore di Sassari Alghero rinsalda il legame con l´Università degli studi di Sassari e la collaborazione per la Facoltà di Architettura. Il sindaco ha ricevuto nel suo ufficio il rettore Gavino Mariotti







Nell’incontro, al quale ha partecipato il prorettore vicario Andrea Piana, Mariotti ha messo in evidenza il senso di vicinanza alla comunità con cui intende improntare relazioni istituzionali e sociali, elementi che alimentano ancor di più la crescita della sinergia con la città di Alghero. «Il nuovo corso dei rapporti con l’Università è uno degli elementi che l’Amministrazione intende mettere a frutto per definire strategie di sviluppo con un orizzonte che deve toccare il turismo, i trasporti, i temi della sostenibilità ambientale, la programmazione. Gavino Mariotti saprà certamente valorizzare il rapporto positivo instaurato tra città e Università collaborando con l’Amministrazione¼, ha commentato il primo cittadino.



Primo cittadino che ha voluto proprio il rettore a far parte del dell’Unità tecnica operativa, l’organismo di supporto alle azioni di contrasto alla crisi economica determinata dalla pandemia e di rilancio delle attività produttive del territorio, Mariotti ha assicurato piena disponibilità ad approfondire spazi di collaborazione sempre maggiori. La Facoltà di Architettura di Alghero è uno dei punti sui quali, nell’immediato, l’Università di Sassari punterà con maggiore impegno: con Conoci, il magnifico ha affrontando i temi del diritto allo studio, della facilitazione di acceso all’Università degli studenti e di un'integrazione sempre più ampia con il tessuto socio economico della città. «Voglio ringraziare il rettore, ma anche l’amico, per la sensibilità e per la grande apertura dimostrata sui temi della formazione e della programmazione – ha sottolineato Mario Conoci, legato da amicizia personale a Gavino Mariotti – Alla nostra città servono aperture verso il territorio e integrazione con le più importanti istituzioni, e l’Università certamente un elemento centrale di questo progetto».



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO - La relazione tra Alghero e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Sassari si rafforza, per una più efficace integrazione con il tessuto sociale ed economico del territorio. Ieri (martedì), nell’incontro negli uffici di Porta Terra, il sindaco Mario Conoci ha fatto gli auguri al nuovo rettore dell'Ateneo sassarese Gavino Mariotti, per il mandato iniziato il 10 dicembre.Nell’incontro, al quale ha partecipato il prorettore vicario Andrea Piana, Mariotti ha messo in evidenza il senso di vicinanza alla comunità con cui intende improntare relazioni istituzionali e sociali, elementi che alimentano ancor di più la crescita della sinergia con la città di Alghero. «Il nuovo corso dei rapporti con l’Università è uno degli elementi che l’Amministrazione intende mettere a frutto per definire strategie di sviluppo con un orizzonte che deve toccare il turismo, i trasporti, i temi della sostenibilità ambientale, la programmazione. Gavino Mariotti saprà certamente valorizzare il rapporto positivo instaurato tra città e Università collaborando con l’Amministrazione¼, ha commentato il primo cittadino.Primo cittadino che ha voluto proprio il rettore a far parte del dell’Unità tecnica operativa, l’organismo di supporto alle azioni di contrasto alla crisi economica determinata dalla pandemia e di rilancio delle attività produttive del territorio, Mariotti ha assicurato piena disponibilità ad approfondire spazi di collaborazione sempre maggiori. La Facoltà di Architettura di Alghero è uno dei punti sui quali, nell’immediato, l’Università di Sassari punterà con maggiore impegno: con Conoci, il magnifico ha affrontando i temi del diritto allo studio, della facilitazione di acceso all’Università degli studenti e di un'integrazione sempre più ampia con il tessuto socio economico della città. «Voglio ringraziare il rettore, ma anche l’amico, per la sensibilità e per la grande apertura dimostrata sui temi della formazione e della programmazione – ha sottolineato Mario Conoci, legato da amicizia personale a Gavino Mariotti – Alla nostra città servono aperture verso il territorio e integrazione con le più importanti istituzioni, e l’Università certamente un elemento centrale di questo progetto».Nella foto: un momento dell'incontro