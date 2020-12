Red 20:11 Villa romana Sant´Imbenia: il progetto avanza Nuovo passo avanti per Il progetto “Preoccupiamoci della nostra storia–Azioni di cittadinanza attiva per il recupero e la valorizzazione della Villa romana di Sant’Imbenia”







Nella foto: la presidente dell'Ute Marisa Castellini e la referente del progetto di Sant'Imbenia per il Ceas Antonella Derriu Commenti ALGHERO - Dopo la pubblicazione del sondaggio sul sito del Parco naturale di Porto conte (presente sino a fine gennaio 2021), la parola passa ai partner che hanno aderito e che contribuiranno alla realizzazione del progetto. L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle attività di educazione ambientale del Ceas accreditato di Porto Conte, sostenute dal Servizio Svasi dell’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente, con lo scopo di sviluppare l’educazione alla tutela e gestione dei beni comuni sul territorio regionale.“Preoccupiamoci della nostra storia” è finalizzato al recupero e valorizzazione della Villa Romana Sant’Imbenia attraverso azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, visitatori, studenti nella cura dei beni comuni e di promozione della conservazione della memoria storica dei luoghi, creando, così, le condizioni per un'utilizzazione e fruizione della Villa Romana, prolungato nel tempo. Obiettivo trasversale e innovativo dell’intero progetto è quello di utilizzare un approccio partecipativo alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e identitario caratterizzato da azioni educative volte a promuovere il dialogo interculturale con il coinvolgimento di amministratori, università, associazioni culturali, docenti, studenti, cittadini e turisti considerati non come i destinatari passivi del progetto, ma come i protagonisti.Attraverso l’uso delle tecnologie digitali (social, multimedialità e realtà virtuale) si svilupperà e rafforzerà la rete di stakeholder, ora costituita dal Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Soprintendenza di Sassari, Ute, Università degli studi di Sassari, Istituto “Fermi” di Alghero e Associazione Itinerandia. Lo scopo finale è restituire alla cittadinanza un prezioso bene comune, che possa entrare a pieno titolo nel circuito dei beni culturali di Alghero e nel sistema eco-museale del Parco di Porto Conte. A fine gennaio, a conclusione del sondaggio e della serie di interventi degli stakeholder coinvolti si darà avvio al “Forum pubblico” di presentazione del progetto, di confronto aperto, condivisione e pianificazione delle azioni previste.Nella foto: la presidente dell'Ute Marisa Castellini e la referente del progetto di Sant'Imbenia per il Ceas Antonella Derriu