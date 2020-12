Antonio Burruni 23:34 Il Cagliari chiude il 2020 con una sconfitta I rossoblu cedono 3-2 all´Olimpico di Roma contro i giallorossi, nel match valido per la 14esima giornata del campionato di serie A. Alla rete di Veretout al 10´, ha risposto Joao Pedro al 58´, ma le reti di Dzeko al 70´ e di Mancini al 76´ hanno deciso il match. Seconda rete isolana, ancora con Joao Pedro, su rigore al 90´







PRIMO TEMPO. Padroni di casa in vantaggio dopo 10' di gioco con Veretout che, su palla servita dall'arrembante Karsdorp, gira a rete, la palla rimbalza davanti a Cragno e lo beffa. Piove sul bagnato in casa rossoblu: al 15', Rog si infortuna e cede il posto a Oliva. Tre minuti dopo, ammonito Cristante. Un giro di lancette dopo, il cartellino arriva all'indirizzo di Zappa. Al 20', Cristante innesca Pedro, ma Cragno fa buona guardia. Tre minuti dopo, Kumbulla verticalizza per Dzeko, che non trova la sua conclusione migliore. Al 28', giallo per Nandez. Subito dopo, angolo per ls Roma, incornata di Kumbulla e Cragno salva tutto. Subito dopo, ancora il portiere ospite in evidenza, su un colpo di testa di Cristante su piazzato di Pedro. Al 33', Marin scende sulla fascia e mette in mezzo, dove Simeone arriva di poco in ritardo all'appuntamento con la deviazione vincente. Quattro minuti dopo, ammonito Mancini. L'arbitro concede 2' di recupero. Allo scadere, Nandez per Zappa, da questi a Marin, che gira oltre la traversa. Si va al riposo sull'1-0 Roma.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo i ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Ci prova subito Mikhitaryan, ma con pochi risultati. Al 50'. Mikhitaryan innesca Pedro, che cerca di battere Cragno in uscita con un pallonetto, ma il portiere non si fa sorprendere. Cinque minuti dopo, Joao Pedro arriva sul fondo e mette in mezzo per Simeone, che gira di poco oltre il secondo palo. Al 58', il Cagliari pareggia con Joao Pedro, che recupera palla e batte Mirante dai 18metri. Passa un minuto e solo la sfortuna ferma i rossoblu: piazzato di Marin incornata di Simeone e palla sul palo. Subito dopo, giallo per Kumbulla. Al 62', Pellegrini e Ibanez subentrano a Pedro e Kumbulla. Tre minuti dopo, Joao Pedro in rete, ma l'arbitro annulla per fallo di Godin. Al 68', Cragno facile su conclusione di Veretout. Al 70', Roma nuovamente in vantaggio con Dzeko, che deposita in rete un cross basso di Karsdorp. Due minuti dopo, Smalling subentra a Cristante. Al 73', fuori Mirante e dentro Pau Lopez. Un minuto dopo, rimpallo in area rossoblu, palla a Veretout, ma Cragno è tempista in uscita bassa. Al 76', terza rete giallorossa: torre aerea di Smalling su azione d'angolo e Mancini batte Cragno di testa. Mister Fonseca esaurisce i cambi a propria disposizione sostituendo Dzeko con Borja Mayoral al 77'. Di Francesco risponde con Sottil e Pavoletti per Lykogiannis e Simeone. A sei minuti dalla fine, ultimi cambi rossoblu, con Marin e Godin che cedono il posto a Pereiro a Caligara. Subito dopo, Bruno Peres mentte in mezzo per Borja Mayoral, che manca di testa una ghiotta occasione. Al minuto 88', Villar commette fallo su Joao Pedro: Pairetto concede il calcio di rigore e 4' di recupero. Batte lo stesso Joao Pedro e al 90' è 3-2. Il risultato non cambierà.



ROMA-CAGLIARI 3-2:

ROMA: Mirante (28'st Pau Lopez), Bruno Peres, Kumbulla (17'st Ibanez), Cristante (27'st Smalling), Karsdorp, Mancini, Villar, Veretout, Mikhitaryan, Dzeko (32'st Borja Mayoral), Pedro (17'st Pellegrini). Allenatore Paulo Fonseca.

CAGLIARI: Cragno, Godin (39'st Caligara), Ceppitelli, Walukiewicz, Zappa, Rog (15' Oliva), Marin (39'st Pereiro), Nandez, Lykogiannis (32'st Sottil), Joao Pedro, Simeone (32'st Pavoletti). Allenatore Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino.

RETI: 10' Veretout, 13'st Joao Pedro, 25'st Dzeko, 31'st Mancini, 45'st Joao Pedro (rig.).



Nella foto: Joao Pedro, una doppietta per lui Commenti CAGLIARI - Il Cagliari chiude il 2020 con una sconfitta. I rossoblu cedono 3-2 all'Olimpico di Roma contro i giallorossi, nel match valido per la 14esima giornata del campionato di serie A. Alla rete di Veretout al 10', ha risposto Joao Pedro al 58', ma le reti di Dzeko al 70' e di Mancini al 76' hanno deciso il match. Seconda rete isolana, ancora con Joao Pedro, su rigore al 90'.Padroni di casa in vantaggio dopo 10' di gioco con Veretout che, su palla servita dall'arrembante Karsdorp, gira a rete, la palla rimbalza davanti a Cragno e lo beffa. Piove sul bagnato in casa rossoblu: al 15', Rog si infortuna e cede il posto a Oliva. Tre minuti dopo, ammonito Cristante. Un giro di lancette dopo, il cartellino arriva all'indirizzo di Zappa. Al 20', Cristante innesca Pedro, ma Cragno fa buona guardia. Tre minuti dopo, Kumbulla verticalizza per Dzeko, che non trova la sua conclusione migliore. Al 28', giallo per Nandez. Subito dopo, angolo per ls Roma, incornata di Kumbulla e Cragno salva tutto. Subito dopo, ancora il portiere ospite in evidenza, su un colpo di testa di Cristante su piazzato di Pedro. Al 33', Marin scende sulla fascia e mette in mezzo, dove Simeone arriva di poco in ritardo all'appuntamento con la deviazione vincente. Quattro minuti dopo, ammonito Mancini. L'arbitro concede 2' di recupero. Allo scadere, Nandez per Zappa, da questi a Marin, che gira oltre la traversa. Si va al riposo sull'1-0 Roma.Le due squadre tornano in campo riproponendo i ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Ci prova subito Mikhitaryan, ma con pochi risultati. Al 50'. Mikhitaryan innesca Pedro, che cerca di battere Cragno in uscita con un pallonetto, ma il portiere non si fa sorprendere. Cinque minuti dopo, Joao Pedro arriva sul fondo e mette in mezzo per Simeone, che gira di poco oltre il secondo palo. Al 58', il Cagliari pareggia con Joao Pedro, che recupera palla e batte Mirante dai 18metri. Passa un minuto e solo la sfortuna ferma i rossoblu: piazzato di Marin incornata di Simeone e palla sul palo. Subito dopo, giallo per Kumbulla. Al 62', Pellegrini e Ibanez subentrano a Pedro e Kumbulla. Tre minuti dopo, Joao Pedro in rete, ma l'arbitro annulla per fallo di Godin. Al 68', Cragno facile su conclusione di Veretout. Al 70', Roma nuovamente in vantaggio con Dzeko, che deposita in rete un cross basso di Karsdorp. Due minuti dopo, Smalling subentra a Cristante. Al 73', fuori Mirante e dentro Pau Lopez. Un minuto dopo, rimpallo in area rossoblu, palla a Veretout, ma Cragno è tempista in uscita bassa. Al 76', terza rete giallorossa: torre aerea di Smalling su azione d'angolo e Mancini batte Cragno di testa. Mister Fonseca esaurisce i cambi a propria disposizione sostituendo Dzeko con Borja Mayoral al 77'. Di Francesco risponde con Sottil e Pavoletti per Lykogiannis e Simeone. A sei minuti dalla fine, ultimi cambi rossoblu, con Marin e Godin che cedono il posto a Pereiro a Caligara. Subito dopo, Bruno Peres mentte in mezzo per Borja Mayoral, che manca di testa una ghiotta occasione. Al minuto 88', Villar commette fallo su Joao Pedro: Pairetto concede il calcio di rigore e 4' di recupero. Batte lo stesso Joao Pedro e al 90' è 3-2. Il risultato non cambierà.ROMA: Mirante (28'st Pau Lopez), Bruno Peres, Kumbulla (17'st Ibanez), Cristante (27'st Smalling), Karsdorp, Mancini, Villar, Veretout, Mikhitaryan, Dzeko (32'st Borja Mayoral), Pedro (17'st Pellegrini). Allenatore Paulo Fonseca.CAGLIARI: Cragno, Godin (39'st Caligara), Ceppitelli, Walukiewicz, Zappa, Rog (15' Oliva), Marin (39'st Pereiro), Nandez, Lykogiannis (32'st Sottil), Joao Pedro, Simeone (32'st Pavoletti). Allenatore Eusebio Di Francesco.ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino.RETI: 10' Veretout, 13'st Joao Pedro, 25'st Dzeko, 31'st Mancini, 45'st Joao Pedro (rig.).Nella foto: Joao Pedro, una doppietta per lui