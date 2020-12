Cor 13:30 Barracelli, la lettera del comandante Paddeu Di seguito il testo integrale della lettera aperta di fine anno che il Comandante Riccardo Paddeu ha voluto inoltrare al Corpo dei Barracelli di Alghero







Il 2020 infausto che si accinge a concludersi è stato particolarmente arduo per tutti e su tanti fronti. Eppure voi, Barracelli della Città di Alghero, avete saputo reagire in maniera esemplare e con grande efficienza nell’operare ogni qualvolta fosse necessario. Vi siete contraddistinti grazie da un alto senso del dovere, senza mai sottrarvi ai compiti più difficili. Tantissimo avete fatto, se pur con poche risorse economiche a disposizione, raggiungendo importanti risultati: dalla polizia ambientale, alla prevenzione del randagismo, alla lotta agli incendi e alla gestione delle emergenze di protezione civile in caso di eventi meteo estremi. Un rilevante contributo è stato dato nella vigilanza delle aree protette marine e terrestri, nell’arginare l’inciviltà nei nostri litorali più belli e incontaminati da Maria Pia a Mugoni, nel contrastare i fenomeni legati al non corretto smaltimento dei rifiuti e i furti che incidono negativamente nella vita delle persone che risiedono nell’agro. Alcuni di voi, senza pensarci un attimo, si sono adoperati nel salvare la vita ad un bambino sulla spiaggia del Lido, riportando il sorriso sul viso dei genitori. Il lavoro che avete svolto, non solo nell’immediatezza dell’evento, ma ininterrottamente sino ad oggi, è stato determinante nella soluzione di molteplici problematiche legate al servizio di polizia rurale, riportando la normalità dove questa è venuta meno. Per tutto ciò sono fiero di voi. Il percorso di crescita e formazione interna teso a migliorare e rinnovare il Corpo, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, sta generando buoni frutti e portando al territorio un servizio sempre più efficiente. Il Comune di Alghero ha riconosciuto il valore dei Barracelli di Alghero con un giudizio di eccezionalità fornito all’Assessorato Regionale competente in materia di polizia locale. Ma ciò che più conta, sono gli attestati di stima ricevuti da molti cittadini e da altri organi di polizia. E con vanto posso dire che rappresentiamo uno tra i Comandi Barracelli più efficienti della Sardegna, lo dicono i risultati operativi ottenuti. E di questo siatene orgogliosi pure voi. Ma sono convinto che continuando in questo modo potremo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Ho sentito il dovere di esprimere queste poche parole per ringraziarvi pubblicamente per tutto quanto avete fatto, con sacrificio e dignità. Sperando che i risultati ottenuti sino ad oggi, siano i primi di molti altri, auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie i miei più cari auguri di felice Natale e buon 2021. Ad maiora!



Cap. Riccardo Paddeu Commenti ALGHERO - Di seguito il testo integrale della lettera aperta di fine anno del Comandante Paddeu al Corpo dei Barracelli di Alghero.