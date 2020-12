Cor 11:20 Ryanair apre l´Alghero-Napoli Novità low cost dal Riviera del corallo per la summer 2021. Operativo dal 28 marzo il nuovo volo con l´aeroporto internazionale di Napoli controllato dalla F2i







Il volo sarà operativo dal 28 marzo: due i collegamenti in calendario per i mesi di aprile e maggio (nelle giornate di giovedì e domenica), tre invece i voli da giugno ad ottobre (martedì, giovedì e domenica). Negli anni scorsi l'Alghero-Napoli era garantito in concorrenza tra easyJet e Volotea.



«Siamo pienamente dedicati alla ripresa accelerata del trasporto aereo nella nostra regione. L’investimento Ryanair è particolarmente significativo in un momento così difficile ed è un passo fondamentale verso un più rapido miglioramento della connettività aerea, che stimolerà il turismo e l’economia locale legati all’aeroporto di Napoli» ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato dell'F2i, la società che controlla e gestisce sia l’Aeroporto di Napoli che la Sogeaal di Alghero. Commenti ALGHERO - Ryanair basa un ulteriore aeromobile all’aeroporto di Napoli, il quarto, come parte del suo operativo per l’estate 2021, offrendo un totale di 46 rotte e una crescita del 20% del traffico low cost sull’aeroporto partenopeo. Tra le nuove rotte annunciate compare quella con l'aeroporto Riviera del corallo di Alghero.Il volo sarà operativo dal 28 marzo: due i collegamenti in calendario per i mesi di aprile e maggio (nelle giornate di giovedì e domenica), tre invece i voli da giugno ad ottobre (martedì, giovedì e domenica). Negli anni scorsi l'Alghero-Napoli era garantito in concorrenza tra easyJet e Volotea.«Siamo pienamente dedicati alla ripresa accelerata del trasporto aereo nella nostra regione. L’investimento Ryanair è particolarmente significativo in un momento così difficile ed è un passo fondamentale verso un più rapido miglioramento della connettività aerea, che stimolerà il turismo e l’economia locale legati all’aeroporto di Napoli» ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato dell', la società che controlla e gestisce sia l’Aeroporto di Napoli che la Sogeaal di Alghero.