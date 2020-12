Red 19:17 Cala il sipario su Olympias Domani pomeriggio, è in programma in diretta streaming l´evento conclusivo di “Olympias. Giochi tradizionali della Sardegna”. Il progetto è organizzato dal Consorzio di Comuni Due Giare, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e promosso dall´Asd Nayeli







Riceveranno i premi speciali messi in palio da Olympias i bambini e ragazzi che hanno inviato i loro video di giochi e racconti. Conduce Elio Turno Arthemalle. Il progetto è organizzato dal Consorzio di Comuni Due Giare, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e promosso dall'Asd Nayeli. Commenti CAGLIARI - Dopo il grande successo del concorso “Gioca a casa con Olympias”, che durante i mesi del lockdown e delle restrizioni imposte ha consentito a tanti bambini di sperimentare i giochi tradizionali della Sardegna da casa con genitori e nonni, è giunto il momento delle premiazioni. Domani, lunedì 28 dicembre, alle 16, sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Olympias. Giochi tradizionali della Sardegna e Consorzio Due Giare, su Sardegnaeventi24, Ejatv ed enti aderenti al progetto, l'evento di premiazione del concorso.Riceveranno i premi speciali messi in palio da Olympias i bambini e ragazzi che hanno inviato i loro video di giochi e racconti. Conduce Elio Turno Arthemalle. Il progetto è organizzato dal Consorzio di Comuni Due Giare, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e promosso dall'Asd Nayeli.