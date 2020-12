Red 20:27 Gita in barca in Zona rossa: sanzionati Ieri, un catamarano è stato sorpreso in navigazione a circa un miglio dal traverso di Bosa Marina, con quattro persone a bordo non conviventi. Agli occupanti, non essendo in possesso di un’adeguata giustificazione allo spostamento, è stata elevata una sanzione di 400euro a testa



BOSA – Nel tardo pomeriggio di ieri (domenica), i militari dell'Ufficio Circondariale marittimo di Bosa, guidati dal Tenente di vascello Fabrizio Frascella, hanno rilevato la presenza di un catamarano in navigazione a circa un miglio dal traverso di Bosa Marina, con quattro persone a bordo non conviventi tra loro, impegnate in attività diportistica, violando il Dpcm del 18 dicembre. Agli occupanti, giunti in porto, non essendo in possesso di un’adeguata giustificazione allo spostamento, è stata elevata una sanzione di 400euro a testa. I quattro avevano anche filmato la loro escursione “postandola sui social network.