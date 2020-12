video Cor 18:31 10 anni col museo del Corallo, simbolo di Alghero



Dalla nascita del Museo nel 2010 al marchio Corallium Rubrum fino alla ribalta Unesco. L'intervista con Andrea Delogu (Fondazione Alghero) e Gabriella Esposito, assessore alla Cultura e Turismo fino al 2019, le due persone che, insieme a tanti ma più di tutti, hanno lavorato in questi anni per rilanciare il Museo, intessere rapporti e valorizzare il simbolo della città di Alghero nel mondo, il Corallo rosso.