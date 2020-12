Sassari: sequestrati 20kg di botti illegali

14:02 Rancori in famiglia: danneggia l´auto di un parente I Carabinieri della Stazione di Aggius hanno scoperto l’autore: un 57enne, che ha danneggiato e graffiato l’auto con un oggetto acuminato, sembrerebbe per vecchi rancori nutriti a livello familiare

11:00 Foto politica: comandante Barracelli sospesa a Porto Torres Questo, quanto avvenuto alla comandante della Compagnia barracellare di Porto Torres Valentina Magnani e denunciato dal Sindacato autonomo regionale operatori di Polizia locale

19:12 Ordigno esplosivo in auto: denunciati due giovani I Carabinieri della Stazione di Tortolì hanno individuato due persone che, alla loro vista, hanno gettato un oggetto all’esterno dell’autovettura con cui stavano circolando. I militari, recuperato il materiale gettato, hanno fermato e identificato gli occupanti del veicolo, a cui è stata contestata la detenzione di un congegno esplosivo

28/12/2020 Gita in barca in Zona rossa: sanzionati Ieri, un catamarano è stato sorpreso in navigazione a circa un miglio dal traverso di Bosa Marina, con quattro persone a bordo non conviventi. Agli occupanti, non essendo in possesso di un’adeguata giustificazione allo spostamento, è stata elevata una sanzione di 400euro a testa

28/12/2020 Tragedia a Nulvi: muore vigile del fuoco Tonello Scanu stava intervenendo per la messa in sicurezza di un palo delle linee elettriche. Sono in corso gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni pare che sia rimasto folgorato

28/12/2020 In Zona rossa con la marijuana: denunciati in tre A Porto Torres, tre giovani sono stati fermati a bordo delle rispettive autovetture e sono state elevate contravvenzioni per il mancato rispetto della “Zona rossa” e segnalati amministrativamente come assuntori di sostanze stupefacenti

29/12/2020 Decesso Tonello Scanu: il cordoglio della politica Il mondo politico sardo ha presentato, in modo bipartisan le condoglianze per la morte del vigile del fuoco del Comando provinciale di Sassari, avvenuta ieri, per un grave incidente sul lavoro, mentre interveniva per mettere in sicurezza un palo pericolante della linea elettrica a Nulvi

28/12/2020 Anti-Covid: controlli nel Sassarese Controlli nella zona da parte dei Carabinieri del Comando provinciale, soprattutto per controllare il regolare rispetto della normativa del cosiddetto “Decreto Natale”

27/12/2020 Tragedia a Siniscola: muore 84enne Maria Antonia Bacciu, trovata morta oggi pomeriggio nella sua casa di La Caletta, sarebbe deceduta il giorno di Natale, a causa del fumo causato da un piccolo incendio divampato dalla stufa a legna

28/12/2020 Anti-Covid: controlli in Gallura Controlli nella zona da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Sassari, soprattutto per controllare il regolare rispetto della normativa del cosiddetto “Decreto Natale”