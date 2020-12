Cor 15:43 Predda Niedda: in fiamme camion bisarca Provvidenziale l´intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari e un supporto botte. In totale sono state quattro le auto completamente distrutte dalla fiamme



Commenti SASSARI - Spaventoso incendio divampato questa mattina intorno alle ore 14 a Predda Niedda, nella zona industriale di Sassari. Le fiamme hanno interessato un camion bisarca. L’autoarticolato, con a bordo automobili appena ritirate da una concessionaria che dovevano essere trasportate ad uno sfascia-carrozze, ha improvvisamente preso fuoco: incendio partito da una dei mezzi. In totale sono state quattro le auto completamente distrutte dalla fiamme. Il rapito ed efficace intervento dei Vigili del fuoco a fatto si che l’incendio non si propagasse alla cabina e alle ruote della bisarca.