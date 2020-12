Red 12:08 Le isole verdi in Via Cavour A Sassari prende forma un nuovo progetto sostenibile: “Ambiente, verde, ecologia e sostenibilità in Centro Cavour”. Un nuovo allestimento di splendide “Isole verdi” di design







Un arredo urbano che si esalta sullo sfondo di edifici dal grande pregio storico e non impatta sull’esistente, rendendo la città più fruibile e accogliente. Di cosa si tratta? Di una composizione di eleganti sedute realizzate in materiale termoplastico e Wpc (materiale costituito da elementi vegetali come fibre e farine di legno), unite a fioriere in acciaio zincato verniciato in cui trovano dimora pregiati olivi in scultura caratterizzati da una potatura stile bonsai. Opzione sostenibile a basso costo di manutenzione, che coniuga il senso estetico all’esigenza di innovazione. Un intervento a basso impatto ambientale e pienamente ecosostenibile: un dono fatto alla città e ai cittadini, con lo sguardo rivolto all’efficenza energetica, alla tutela della salute e a un generale miglioramento delle condizioni di vita generato dal “bello”. Puntare sul verde, sinonimo di speranza e fiducia in un periodo complesso. Scommettere sull’ambiente, messaggio durevole lanciato alle giovani generazioni. Valorizzare la semplicità, quella che catalizza l’attenzione e alimenta il vivere sociale ed economico dello spazio cittadino.



Preziosa, perché orientata al futuro e alla valorizzazione delle risorse, anche la collaborazione con studenti e docenti delle scuole superiori (siglati appositi protocolli di intesa): il Liceo Classico coreutico e musicale “Azuni” del dirigente scolastico Roberto Cesaraccio, e l’Istituto Tecnico agrario “Pellegrini” del dirigente Paolo Acone. Proprio il Pellegrini ha messo a disposizione competenze agronomiche e uno studio ad hoc utile alla manutenzione dei pregiati olivi bonsai. Nel caso in cui l’iniziativa riuscisse a riscuote ancora più interesse e trovare ulteriori fondi e contributi, ogni Isola verde potrebbe essere integrata da postazioni di ricarica per smartphone, tablet e computer in modo da agevolare le nuove esigenze di interconnessione rendendo ancora più condivisibili e vivibili gli spazi cittadini, oltre la semplice funzione di seduta e coreografia. Un modo per proiettare Sassari verso la dimensione di città del futuro, fra ecosostenibilità e tecnologia. Allestimenti realizzati a cura di Luzzu Lam, D&S giardini, Gru Mesina company, Officina29 architetti e Character, con l'aiuto della Regione Sardegna (bando dell’Assessorato del Turismo), Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, Dinamo Sassari, Polizia municipale, Forze dell’ordine, Reale mutua, Liceo Azuni e Tecnico Agrario Pellegrini, operatori dell’arte e della cultura, operatori commerciali, cittadini, professionisti e residenti di Via Cavour. Commenti SASSARI - In Via Cavour, il passaggio dal 2020 al 2021 si vive nel segno della sostenibilità e della filosofia “green”. Una serie di “Isole verdi” sono state posizionate lungo la via cittadina. Non un’azione invasiva, ma un atto d’amore dell’Associazione Centro commerciale naturale Centro Cavour rivolto alla città ricambiato dai cittadini che già manifestano il loro apprezzamento per l’iniziativa. 