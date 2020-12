Antonio Burruni 16:16 Cagliari-Nainggolan: c´è la firma Il centrocampista belga torna in Sardegna per indossare la maglia rossoblu numero 4. Accordo con l´Inter, che lascerà il giocatore nell´Isola, fino alla fine della stagione 2020/21, con la formula del prestito secco







CAGLIARI – Radja Nainggolan è un giocatore del Cagliari. La firma è arrivata questa mattina, nella sede rossoblu, dopo le visite mediche di rito. Il centrocampista belga torna in Sardegna per indossare la maglia rossoblu numero 4. Accordo con l'Inter, che lascerà il giocatore nell'Isola, fino alla fine della stagione 2020/21, con la formula del prestito secco.Nainggolan, nato ad Anversa, il 4 maggio 2021 compirà 33 anni. Il centrocampista di origini indonesiane è arrivato in Italia nel 2005, tesserato per il settore giovanile del Piacenza, con cui, nel maggio 2006, esordisce in prima squadra in serie B. Il gennaio del 2010 è quello buona per il suo primo sbarco in Sardegna e dopo una decina di giorni esordisce in serie A in maglia rossoblu.Maglia che il Ninjia indossa fino al gennaio 2014 (con 131 presenze e 7 reti), quando va in prestito alla Roma, che in estate lo riscatta e lo tiene fino all'estate 2018, acquistato dall'Inter. Dopo un anno, secondo passaggio al Cagliari, in prestito (26 match, 6 gol). Torna a Milano, ma mister Conte non lo vede. Per questo, terza avventura a Cagliari, dove i tifosi lo attendono con ansia per rilanciare la squadra nelle zone tranquille della classifica.Nella foto: Radja Nainggolan