Autovelox a Cagliari: il calendario di gennaio Il Comune ha reso noti luoghi e orari del posizionamento dell´apparecchiatura nelle strade del capoluogo regionale. Sanzioni previste per il superamento dei limiti di legge







Nella foto: controlli sull'Asse Mediano Commenti CAGLIARI - Per fare in modo che la velocità venga moderata e che diminuisca il numero di incidenti stradali, il Corpo di Polizia municipale di Cagliari ha reso noto i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di gennaio. Ecco il calendario: lunedì 4, strada arginale Terramaini (dalle 14 alle 18); martedì 5, Via Lungosaline (9-13); venerdì 8, Viale Monastir (9-13); lunedì 11, Via Lungosaline (9-13); martedì 12, Viale Salvatore Ferrara (14-18); mercoledì 13, Asse Mediano (9-13); venerdì 15, Strada arginale Terramaini (9-13); lunedì 18, Viale Monastir (14-18); martedì 19, Via Lungosaline (9-13); mercoledì 20, Viale Monastir (9-13); venerdì 22, Via Lungosaline (9-13); sabato 23, Viale Salvatore Ferrara (9-13); mercoledì 27, Asse Mediano (9-13); venerdì 29, Viale Salvatore Ferrara (9-13); sabato 30, Viale Monastir (9-13).Nella foto: controlli sull'Asse Mediano