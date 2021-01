Red 11:32 Palestra aperta a Sinnai: intervengono i Carabinieri A fine dicembre, i militari della locale Stazione hanno scoperto la situazione, richiedendo l´intervento dei colleghi del Nas. Il titolare dell´associazione è stato segnalato e l´attività è stata sospesa



SINNAI – Le palestre e i centri sportivi in tutto il territorio nazionale sono chiuse per decreto, vista l'emergenza epidemiologica in atto ma, pare, così non era. E' il caso di una palestra di Sinnai, dove i clienti proseguivano regolarmente ad allenarsi.



Questo quanto accertato dai Carabinieri della locale Stazione che, a fine dicembre, hanno quindi richiesto l'intervento dei colleghi del Nas. Questo ha portato alla segnalazione del titolare di un'asd, con conseguente sospensione dell'attività sportiva.