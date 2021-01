Red 12:33 Consiglio regionale: Pais tira le somme «Attività importante, novanta sedute, 400 ore dì attività d’aula, cinquantacinque leggi approvate. Nel 2021 la Sardegna deve ripartire». Così, il presidente della massima assise isolana traccia il bilancio dei primi anni di legislatura







Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais Commenti ALGHERO - «Novanta sedute con oltre 400 ore di attività di Aula, cinquantacinque leggi approvate, di cui due testi unificati. Via libera a cinquantuno ordini del giorno, a otto Programmi e Documenti, a quattordici mozioni e a due risoluzioni». Sono i numeri dell’attività dei primi anni della 16esima legislatura resi noti dal presidente Michele Pais. I dati sono aggiornati al 30 dicembre 2020.Sono stati presentati quarantasei Progetti di legge (di cui quarantadue Disegni di legge), 194 Proposte di legge, sei proposte di legge nazionali, due proposte di legge statutaria, due proposte di legge di iniziativa popolare. Sono stati presentati anche 805 interrogazioni, 136 interpellanze, 379 mozioni, dodici Programmi e documenti, due regolamenti, quattro proposte di istituzione di Commissioni d’inchiesta.Le sedute totali delle Commissioni sono state 403 per un totale di attività di oltre 600 ore. Durante questi anni della legislatura, sono state istituite la Commissione d’inchiesta “sul perdurare dello stato di insolvenza economica dell'Aias” e la Commissione speciale “per il riconoscimento del principio di insularità”. «Dall’aprile del 2019 abbiamo affrontato – ha dichiarato Pais - un periodo di grandi emergenze. In questi difficili annmi il Consiglio regionale ha approvato provvedimenti per affrontare l’emergenza sanitaria ed economica a sostegno di famiglie, imprese e professionisti. Si apre ora un periodo di grandi sfide: nel 2021 la Sardegna deve ripartire».Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais