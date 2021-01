Red 10:37 Investita a Nuoro: 37enne ricoverata Nella tarda serata di ieri, una donna è stata investita in Via della Resistenza da un´autovettura condotta da una 53enne. Le condizioni della ferita, accompagnata in codice rosso all´Ospedale San Francesco, sarebbe gravi, ma non in pericoli di vita



NUORO – Nella tarda serata di ieri (lunedì), una 37enne è stata investita mentre attraversava in Via della Resistenza, a Nuoro. Al volante dell'autovettura una 53enne.



Pronto l'intervento del personale del 118, che hanno accompagnato la donna, ricoverata in codice rosso all'ospedale San Francesco. Le sue condizioni sono sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Polizia stradale, che ha effettuato condotto i rilievi del caso.