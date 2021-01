Red 12:31 Volevo vivere a colori, per ricordare Giulia Oggi, la piccola Giulia Zedda avrebbe festeggiato il suo compleanno, e proprio in questo giorno, con un pensiero al fratello Giovanni, al papà Alfio e alla mamma Eleonora, esce il libro scritto da Eleonora Galia (edizioni Di Leandro & partners società editrice), con il contributo dell’Associazione Aurora







Da questa morte così ingiusta e crudele, è germogliato il seme del dono e dell’amore vero, con la nascita a Cagliari dell’Associazione “Il sogno di Giulia Zedda”, che a oggi dona a migliaia di famiglie giochi, vestiti, accessori e fornisce professionisti che gratuitamente prestano il loro servizio per le famiglie. Oggi (giovedì), Giulia avrebbe festeggiato il suo compleanno, e proprio in questo giorno, con un pensiero al fratello Giovanni, al papà Alfio e alla mamma Eleonora, esce il libro scritto da Eleonora Galia (edizioni Di Leandro & partners società editrice), con il contributo dell’Associazione Aurora. Il libro, con il ricavato e tutto ciò che verrà raccolto con donazioni spontanee, sostiene i progetti dell’Associazione Il sogno di Giulia Zedda. Commenti CAGLIARI - «La vita di Giulia è qualcosa di spettacolare, di straordinario che ha tanto da insegnare». Lo scrive don Eugenio Cocco nella prefazione del libro “Volevo vivere a colori”, scritto da Eleonora Galia, una mamma coraggiosa, che ha voluto raccontare a tutti l’esperienza del cancro che ha colpito la piccola Giulia Zedda, venuta a mancare a dieci anni, a causa di un medulloblastoma. La vita di Giulia, difficile a credersi per una bimba così piccola, ha davvero qualcosa di meraviglioso: lei amava vivere a colori, amava costruire con le proprie manine oggetti artigianali e presepi, amava la Madonnina, i Modà e Tiziano Ferro, soprattutto amava la vita e incoraggiava i suoi genitori a proseguire nel cammino della Fede: Giulia e la Fede, questo il vero insegnamento che trasmette.Il vaticanista Riccardo Narducci, in uno dei suoi tanti articoli apparso sulla rivista “Miracoli”, che fa da introduzione al libro, descrive il vivere cristiano di Giulia, fino al passaggio nella vera vita, riflette sul concetto di Dio come Padre, ma soprattutto come Madre: ecco la verità da apprendere dalla vita della piccola Giulia. E il giornalista Massimo Gramellini ha dedicato a Giulia e alla sua mamma una puntata di “Le parole della settimana”, andata in onda nel dicembre 2018 su RaiTre, raccontando a tutti il vero dono di Giulia. La piccola, quando si è resa conto che stava andando verso la luce, ha chiesto ai suoi genitori di radunare giochi e i vestitini più belli, e di donare tutto ai bambini meno fortunati, quelli che non potevano acquistare ciò che lei invece aveva.Da questa morte così ingiusta e crudele, è germogliato il seme del dono e dell’amore vero, con la nascita a Cagliari dell’Associazione “Il sogno di Giulia Zedda”, che a oggi dona a migliaia di famiglie giochi, vestiti, accessori e fornisce professionisti che gratuitamente prestano il loro servizio per le famiglie. Oggi (giovedì), Giulia avrebbe festeggiato il suo compleanno, e proprio in questo giorno, con un pensiero al fratello Giovanni, al papà Alfio e alla mamma Eleonora, esce il libro scritto da Eleonora Galia (edizioni Di Leandro & partners società editrice), con il contributo dell’Associazione Aurora. Il libro, con il ricavato e tutto ciò che verrà raccolto con donazioni spontanee, sostiene i progetti dell’Associazione Il sogno di Giulia Zedda.