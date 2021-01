Red 11:32 Anagrafe canina: il calendario di gennaio L´Anagrafe canina dell´Asl di Sassari ha reso noto il calendario per il mese di gennaio. I Comuni interessati saranno Alghero, Castelsardo, Ozieri, Porto Torres, Sassari, Siligo e Valledoria







A Castelsardo, domani, venerdì 8, e giovedì 21, dalle 9 alle 13, nell'atrio della sala conferenze del porto turistico; a Ozieri, martedì 26, dalle 9 alle 13 (prenotazione allo 079/781227); a Porto Torres, giovedì 14, dalle 9 alle 13 (079/514551); Sassari, martedì 12 e mercoledì 27, dalle 9 alle 13 (079/279630 o 366/7770223); Siligo, martedì 19, dalle 9 alle 13 (339/2109753); Valledoria, giovedì 21, dalle 9 alle 13 (079/5819014. Per accedere al servizio gratuito di anagrafe canina, è necessario prenotare l'appuntamento con i responsabili di procedimento del proprio Comune o dei Comuni nei quali si desidera accedere al servizio. I proprietari dei cani devono iscrivere l'animale al registro dell'anagrafe canina e hanno l'obbligo di segnalare ogni eventuale variazione sul possesso dell'animale. L'iscrizione in anagrafe deve essere completata entro quindici giorni dal momento in cui si entra in possesso di un cane e possibilmente entro due mesi dalla nascita del cucciolo o prima della sua eventuale cessione.



Le variazioni anagrafiche (smarrimento, furto, morte, cambio di residenza e cessione di proprietà) possono essere notificate alla Struttura dipartimentale Anagrafe canina e randagismo zona nord, diretta dal dottor Sarria, (anagrafecanina.zonanord@atssardegna.it), ai responsabili di procedimento dei Comuni o ai veterinari libero-professionisti autorizzati. La modulistica per le variazioni anagrafiche è scaricabile dal sito internet AnagrafeCanina.SardegnasSalute. Nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19, l'accesso ai locali in cui si svolgeranno le operazioni di inserimento dei microchip e di registrazione anagrafica sarà consentito solo, previa prenotazione, al proprietario del cane munito di mascherina. I cani devono essere custoditi con guinzaglio ed eventuale museruola.