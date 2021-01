Cor 11:30 Crateri in città, è ormai allarme asfalti ad Alghero Sempre più pericoloso percorrere le strade urbane in molti quartieri di Alghero. Grosse buche mettono a rischio l´incolumità di macchine e centauri. Si corre ai ripari: Operai a lavoro nel tentativo di alleviare i problemi







Tanto che si moltiplicano le lamentele di cittadini e automobilisti, costretti a schivare le voragini createsi nell'asfalto per non compromettere cerchioni, gomme e sospensioni. Numerose le segnalazioni d'incidenti, alcuni anche con gravi conseguenze, per quanto riguarda motocicli e scooter. Nel tentativo di risolvere, almeno temporaneamente, i problemi più gravi, si corre ai ripari con gli operai dell'Alghero in House che tappano le voragini più profonde con l'utilizzo dei sacchetti di bitume a presa rapida.



Considerata la grave situazione in cui versa ormai il manto stradale cittadino a causa degli innumerevoli interventi a cui non è seguito un sufficiente ripristino dello stato dei luoghi, sarebbe il caso che s'improntasse con estrema urgenza un piano generale di riqualificazione degli asfalti. Di questo passo, infatti, si corre il rischio di ritrovarsi con una rete viaria totalmente distrutta e decisamente pericolosa.



