Red 17:02 Porto Torres: si cerca un giovanotto di macchine La motopesca “Saturno” ha presentato una richiesta per la chiamata ordinaria d´imbarco. I marittimi dovranno presentarsi lunedì mattina in Capitaneria di porto



Commenti PORTO TORRES - La motopesca “Saturno” ha presentato una richiesta per la chiamata ordinaria d'imbarco per un giovanotto di pesca. I marittimi interessati, iscritti nel Registro dei pescatori marittimi, dovranno presentarsi nell'Ufficio di Collocamento della Capitaneria di porto di Porto Torres lunedì 11 gennaio, dalle 10 alle 11, muniti del proprio libretto di navigazione.