Cor 15:10 EasyJet taglia il network estivo da Alghero Ryanair chiude tutti i voli da Alghero fino a fine marzo Situazione di estrema incertezza sul Riviera del Corallo. Dal network estivo della low cost spariscono numerosi voli. Raffica di cancellazioni su Venezia. Ancora chiuso il volo per Londra. Non aprono nemmeno Napoli e Berlino







Così, dopo lo stop ai collegamenti annuali e invernali (bloccata da tempo anche la tratta su Londra Luton), easyJet opera un netto taglio perfino sul network estivo dal Riviera del Corallo. Impossibile ancora avere un quadro chiaro e definitivo di tutti i collegamenti che verranno effettivamente confermati, sta di fatto che dal network spariscono numerosi voli.



Raffica di cancellazioni sull'Alghero-Venezia (il volo non ripartirà), ma nessuna tratta estiva per ora disponibile neppure su Londra, Napoli e Berlino. Primi decolli della compagnia "arancione" previsti il 28 marzo 2021 in direzione Milano. Poi sarà la volta di Basilea (dal 29 giugno) e Ginevra (dal 30 giugno). Tutto il resto, per ora, rimane sospeso. Commenti ALGHERO - Non bastavano le chiusure invernali ad ingrigire un 2021 complicato sul versante aeronautico e far tremare l'intero comparto turistico isolano. Le devastanti conseguenze dell'ultimo anno si abbattono su tutte le compagnie aeree che negli ultimi mesi faticano a definire programmi di volo e calendari certi. Una situazione di estrema incertezza legata all'evolversi della pandemia su scala europea.Così, dopo lo stop ai collegamenti annuali e invernali (bloccata da tempo anche la tratta su Londra Luton),opera un netto taglio perfino sul network estivo dal Riviera del Corallo. Impossibile ancora avere un quadro chiaro e definitivo di tutti i collegamenti che verranno effettivamente confermati, sta di fatto che dal network spariscono numerosi voli.Raffica di cancellazioni sull'Alghero-Venezia (il volo non ripartirà), ma nessuna tratta estiva per ora disponibile neppure su Londra, Napoli e Berlino. Primi decolli della compagnia "arancione" previsti il 28 marzo 2021 in direzione Milano. Poi sarà la volta di Basilea (dal 29 giugno) e Ginevra (dal 30 giugno). Tutto il resto, per ora, rimane sospeso.