Ryanair chiude tutti i voli da Alghero fino a fine marzo Dallo scalo Riviera del Corallo stop a tutte le operazioni della low cost irlandese dal 19 gennaio fino al 27 marzo 2021. Drastica riduzione ai collegamenti anche nello scalo di Cagliari



ALGHERO - Inizia nel peggiore dei modi il 2021 sul fronte legato al trasporto aereo. Ryanair taglia pesantemente i collegamenti dell'ultimo trimestre winter su mezza Europa, in conseguenza ai drastici lockdown previsti in molti paesi, ad iniziare dall'Inghilterra. Così dal 19 gennaio 2021 saranno ben undici gli aeroporti italiani che non avranno collegamenti operati dalla compagnia irlandese. Tra questi anche lo scalo sardo di Alghero. Dal Riviera del Corallo stop a tutte le operazioni della low cost fino al 27 marzo. Saltano così i voli per Bruxelles Charleroi, Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa e Pisa. Il blocco ai collegamenti coinvolge anche lo scalo di Cagliari dove non sarà più possibile viaggiare su diverse destinazioni fino alla prossima summer 2021.