Trasporti e scuola: «Siamo pronti»

Nella foto: l'assessore regionale Giorgio Todde Commenti CAGLIARI - «Il trasporto pubblico locale è già organizzato per riprendere servizio a favore degli studenti che dovranno seguire le lezioni in presenza, attraverso il potenziamento di mezzi e di corse per ridurre al minimo i rischi di assembramento». Lo dichiara l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde, sulla decisione di prorogare la didattica a distanza per gli studenti degli istituti superiori fino a domenica 31 gennaio.«Ogni strumentalizzazione su presunte inefficienze della Regione al riguardo sono fuori luogo, perché, come noto, le decisioni sulla ripresa delle lezioni in presenza e quindi dell'attuazione del servizio di trasporto sono legate all'aumento dell'indice dei contagi», prosegue Todde. La sue parole suonano come risposta a diverse critiche, tra le quali quelle giunte dai sindacati [LEGGI] «Abbiamo fatto un lavoro certosino con i prefetti, come indicatoci dal Governo, con le aziende di trasporto, con i dirigenti scolastici e la direzione del nostro Assessorato. Eravamo pronti a partire, poi abbiamo perseguito la strada di prorogare l’apertura delle scuole, come altre quindici regioni italiane, per via dell’aumento dei contagi. Siamo consapevoli che la didattica in presenza sia di fondamentale importanza e auspichiamo che si possa attuare quanto prima», conclude l’esponente della Giunta Solinas.Nella foto: l'assessore regionale Giorgio Todde