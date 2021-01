Red 13:34 Lavoras: prove di idoneità per archivista I candidati di Cagliari sono convocati per domani, al secondo piano del Municipio di Via Roma 145, nella Sala del Retablo, a partire dalle 12.30



Commenti CAGLIARI - Nell'ambito del programma Lavoras, pubblicato il calendario relativo alle prove di idoneità per il profilo di archivista a tempo determinato per i cantieri di nuova attivazione nel territorio comunale di Cagliari. Domani, martedì 12 gennaio 2021, a partire dalle 12.30, i diciotto candidati dovranno presentarsi nella sede del Municipio di Via Roma 145, al secondo piano, nella Sala del Retablo, nell'ora indicata nell'elenco consultabile nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Cagliari, muniti di un documento di identità in corso di validità. Per le eventuali problematiche connesse a dette convocazioni, gli interessati potranno inviare una e-mail all'indirizzo web cantieri@comune.cagliari.it.