Parco Geominerario: nuova interrogazione

CAGLIARI - Torna sulla vicenda del trasferimento degli uffici del consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna da Iglesias a Carbonia la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Carla Cuccu, segretaria dell'ufficio di presidenza, che ha presentato una nuova interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas, e all'assessore all'Ambiente, Gianni Lampis.Già nello scorso mese di agosto l'esponente pentastellata aveva sollevato l'attenzione sul sito minerario che, secondo alcune indiscrezioni, pare voglia essere ricandidato per il reinserimento nella Rete dei Global Geoparks Network Unesco. «La decisione di trasferire gli uffici – ha specificato Carla Cuccu – ha creato non poco sconcerto anche tra gli stessi lavoratori che, secondo quanto mi è stato comunicato, pare non fossero stati neanche informati». Il trasferimento è stato deciso per eseguire i lavori di restauro della sede di Villa Pertusola.«Anche in questo caso – ha aggiunto Cuccu – la Regione non mi ha mai dato risposta. Sarebbe davvero il caso di capire la reale tempistica degli interventi di sistemazione dei locali, per il momento stimati in cinque anni, onde evitare che questo passaggio temporaneo fosse in realtà definitivo. Per questo mi appello al presidente Solinas e all'Assessore Lampis anche per capire come la direzione del Parco voglia trasferire il suo archivio».