Red 16:09 Truffa on-line, da Firenze a San Teodoro I Carabinieri della Tenenza gallurese hanno denunciato in stato di libertà una 56enne toscana che, tramite un sito internet, avrebbe ricevuto il compenso per la vendita di tre confezioni di “lattoferrina”, ritenuto valido nel contrasto al Covid-19, senza fornirle all’acquirente



SAN TEODORO - I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro, al termine delle indagini del caso, hanno denunciato in stato di libertà una 56enne fiorentina che, tramite un sito internet, avrebbe ricevuto il compenso per la vendita di tre confezioni di “lattoferrina”, ritenuto valido nel contrasto al Covid-19, senza fornirle all’acquirente.