Red 10:16 Vaccini, è lite: Mulas (FdI) contro Manca (M5s) Il presidente della Commissione Sanità del Comune di Alghero risponde all´intervento del consigliere regionale, che ha posto sull´accento sulla “differenza di trattamento” da parte della Regione nella suddivisione dei vaccini anti-Covid nei Comuni dell´Isola







Pare quasi una “guerra tra i poveri”, in un momento difficile per tutti, dove bisognerebbe spingere tutti insieme verso un risultato comune, e non sgomitare sulla falsariga del “mors tua vita mea”, sempre d'attualità «Con il suo campanilismo spicciolo e la sua polemica vigliacca, la Manca mostra di non sapere nulla di ciò che sta succedendo nell'Ospedale di Alghero: qui in città sono stati somministrati vaccini non solo al personale medico della struttura algherese, ma anche a parte dei medici e degli infermieri del servizio di 118 di Sassari, a parte dei volontari del 118 di Sassari, a parte del Dipartimento di Prevenzione di Sassari, a parte degli uffici di Psichiatria e di Veterinaria di Sassari, a dipendenti degli uffici amministrativi dell'Asl e dell'Area tecnica di Sassari. Tutto seguendo le indicazioni nazionali sulla priorità dei vaccini. Il supporto che Alghero ha fornito e sta fornendo a Sassari, duramente colpita dal contagio, è funzionale proprio al controllo dei casi, che si son sviluppati principalmente attorno alle strutture sanitarie».



«Ancora più forte e sentito è il ringraziamento che rivolgo a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che in queste ore sono impegnati senza sosta nella campagna vaccinale. La Manca farebbe meglio a preoccuparsi invece dei disastri che il suo governo pentastellato sta facendo. La pessima gestione della pandemia e della seconda ondata da un punto di vista sanitario ci sta conducendo verso un nuovo periodo di dure violazioni della libertà dei cittadini, con effetti potenzialmente devastanti per l'economia del paese, che si aggiungeranno alle vittime del Covid. Lo scontro politico ha dei confini, chi li valica dovrebbe vergognarsi», conclude il consigliere comunale di Fratelli d'Italia.



Nella foto: il consigliere comunale Christian Mulas Commenti ALGHERO - «La Manca dovrebbe vergognarsi: è incredibile e vergognoso che un politico sardo cerchi di dividere due comunità (quella sassarese e quella algherese) che oggi affrontano l'emergenza covid insieme, con grande senso unità e fratellanza». Parte da qui la reazione di Christian Mulas presidente della Commissione Sanità del Comune di Alghero, che risponde all'intervento del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Denise Manca, che ha posto sull'accento sulla “differenza di trattamento” da parte della Regione nella suddivisione dei vaccini anti-Covid nei Comuni dell'Isola [LEGGI] Pare quasi una “guerra tra i poveri”, in un momento difficile per tutti, dove bisognerebbe spingere tutti insieme verso un risultato comune, e non sgomitare sulla falsariga del “mors tua vita mea”, sempre d'attualità «Con il suo campanilismo spicciolo e la sua polemica vigliacca, la Manca mostra di non sapere nulla di ciò che sta succedendo nell'Ospedale di Alghero: qui in città sono stati somministrati vaccini non solo al personale medico della struttura algherese, ma anche a parte dei medici e degli infermieri del servizio di 118 di Sassari, a parte dei volontari del 118 di Sassari, a parte del Dipartimento di Prevenzione di Sassari, a parte degli uffici di Psichiatria e di Veterinaria di Sassari, a dipendenti degli uffici amministrativi dell'Asl e dell'Area tecnica di Sassari. Tutto seguendo le indicazioni nazionali sulla priorità dei vaccini. Il supporto che Alghero ha fornito e sta fornendo a Sassari, duramente colpita dal contagio, è funzionale proprio al controllo dei casi, che si son sviluppati principalmente attorno alle strutture sanitarie».«Ancora più forte e sentito è il ringraziamento che rivolgo a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che in queste ore sono impegnati senza sosta nella campagna vaccinale. La Manca farebbe meglio a preoccuparsi invece dei disastri che il suo governo pentastellato sta facendo. La pessima gestione della pandemia e della seconda ondata da un punto di vista sanitario ci sta conducendo verso un nuovo periodo di dure violazioni della libertà dei cittadini, con effetti potenzialmente devastanti per l'economia del paese, che si aggiungeranno alle vittime del Covid. Lo scontro politico ha dei confini, chi li valica dovrebbe vergognarsi», conclude il consigliere comunale di Fratelli d'Italia.Nella foto: il consigliere comunale Christian Mulas