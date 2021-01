Red 13:36 Truffa on-line, dalla Campania a Borore La truffa consisteva nel proporsi quali operatori di una compagnia assicuratrice proponendo tariffe estremamente vantaggiose e facendosi versare somme di denaro per l’attivazione di contratti assicurativi Rca inesistenti



BORORE - I Carabinieri della Stazione di Borore, al termine delle indagini scattate dopo una querela, hanno deferito in stato libertà all'Autorità giudiziaria competente sei persone, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, tutte di origine campana che, a vario titolo, sono stati riconosciuti quale responsabili di truffa, riciclaggio e ricettazione. La truffa consisteva nel proporsi quali operatori di una compagnia assicuratrice proponendo tariffe estremamente vantaggiose e facendosi versare somme di denaro per l’attivazione di contratti assicurativi Rca inesistenti. Gli accertamenti hanno consentito di verificare il giro di “prestanome” e passaggi di somme da una Postepay all’altra, frutto dell’attività illecita al momento riconducibile a complessivi 11.667euro, per diversi “finti” contratti assicurativi proposti anche in altre parti della Penisola.