Maltempo: vento condiziona collegamenti con l´Isola

Mare molto mosso nelle Bocche di Bonifacio. Oggi è sospeso il collegamento della Moby con la Corsica, il Bonifacio-Santa Teresa Gallura. Commenti PORTO TORRES – Il maestrale che sta soffiando sulla Sardegna, con punte di 85chilometri orari, sta condizionando i collegamenti marittimi da e per l'Isola. La motonave “Janas”, proveniente da Genova e attesa questa mattina (giovedì) ha Porto Torres, è stata “dirottata” a Olbia.Questa sera, il “Moby Tommy” partirà dal porto gallurese e, per arrivare in Liguria, cercherà di difendersi dal forte vento costeggiando la Corsica sul lato est. Anche oggi, il traghetto “Delcomar” non collegherà Portovesme a Carloforte. Ok, invece, il Calasetta-Carloforte.Mare molto mosso nelle Bocche di Bonifacio. Oggi è sospeso il collegamento della Moby con la Corsica, il Bonifacio-Santa Teresa Gallura.