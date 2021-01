Cor 13:19 Triplicano i positivi ad Alghero: sono 156 Dopo settimane d´inspiegabile silenzio, arriva il dato delle persone attualmente risultate positive nella città di Alghero: è triplicato. L´annuncio del sindaco Conoci su dati ufficiali Ats



Ats e Amministrazione, circa i dati sui contagi e sulla reale trasmissione del virus nel territorio comunale, arriva oggi l'annuncio del sindaco Mario Conoci: Alla giornata odierna sono 156 i positivi ufficiali, con 6 ricoveri presso le strutture ospedaliere. Un dato che non può certamente rallegrare, se si considera che gli ultimi dati comunicati di tre settimane fa parlavano di appena 50 positivi al virus sull'intero territorio comunale algherese. Se a questo si aggiunge che i dati ufficiali potrebbero essere enormemente sottostimati, come denunciato in molte occasioni dagli stessi primi cittadini sardi, la delicata sitazione obbliga al rigoroso rispetto di prescrizioni e restrizioni per non incorrere in più gravi problemi.