Il Piano casa è legge per tutto il 2023

Sul nuovo Piano casa già si annuncia battaglia. Alla contrarietà netta delle opposizioni consiliari, si aggiunge quella del mondo ambientalista che annuncia ricorsi. «Questo è solo un piano per la speculazione edilizia» è la prima dichiarazione a caldo del Gruppu d'Intervento Giuridico. Commenti CAGLIARI - Voto definitivo per il nuovo Piano casa sardo in vigore fino al 31 dicembre del 2023. Così ha deciso il Consiglio regionale a maggioranza: 31 favorevoli, 19 contrari contrari e un astenuto. L'aaprovazione è arrivata nella giornata odiwerna (giovedì) alla settima seduta consiliare.Numerose le novità: incrementi volumetrici fino al 50% negli alberghi oltre i 300 metri dal mare mentre rimane "salva" la fas col sistema della demolizione-costruzione. Cambierà certamente volto l‘agro: entro i mille metri dal mare potranno edificare solo gli imprenditori agricoli professionali, purché titolari di almeno un ettaro (prima erano necessari tre ettari). Oltre i mille metri, invece, potrà costruire chiunque.Sul nuovo Piano casa già si annuncia battaglia. Alla contrarietà netta delle opposizioni consiliari, si aggiunge quella del mondo ambientalista che annuncia ricorsi. «Questo è solo un piano per la speculazione edilizia» è la prima dichiarazione a caldo del Gruppu d'Intervento Giuridico.