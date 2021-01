Red 23:07 Via Diego Contini: temporanea chiusura al traffico Domani, dalle 8 alle 11, la via di Oristano resterà chiusa al traffico. Lo dispone un’ordinanza comunale per consentire le operazioni di trasloco



Commenti ORISTANO – Domani, venerdì 15 gennaio dalle 8 alle 11, Via Diego Contini, a Oristano, resterà chiusa al traffico. Lo dispone un’ordinanza comunale. L’istituzione del divieto di circolazione nel tratto compreso dall’intersezione con Via Cagliari fino all’intersezione con Piazza Roma e l’inversione del senso di marcia in Via Contini tratto dalla Via Benedetto Croce fino all’intersezione con Via Cagliari, si rende necessario per consentire le operazioni di trasloco.