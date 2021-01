Cor 10:12 Droga: 5 arresti a Valledoria e Porto Torres Le misure cautelari sono state disposte dal Gip di Sassari ed eseguite dai carabinieri nell´ambito di un´inchiesta che ipotizza un giro di spaccio in diversi centri del Nord Sardegna



PORTO TORRES - In corso di esecuzione un'operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Valledoria. I militari, coordinati dal capitano Sergio Pagliettini, hanno arrestato 5 persone su ordine del Gip del Tribunale di Sassari. Le misure cautelari sono state disposte nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza un giro di spaccio in diversi centri del Nord Sardegna. Alcune misure sono state eseguite a Valledoria ed altre nel comune di Porto Torres. Il personale dell'Arma ha anche perquisito diverse abitazioni.