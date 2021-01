Red 16:09 Tariffazione puntuale rifiuti: Truzzu fa il punto Il sindaco di Cagliari ha fatto il punto sul nuovo sistema. Presenti alla conferenza stampa anche l´assessore comunale all´Igiene del suolo Alessandro Guarracino, il presidente della Commissione all´Ambiente Raffaele Onnis e il dirigente del Servizio comunale Igiene del suolo Roberto Montixi







Nella foto: Paolo Truzzu e Alessandro Guarracino durante la conferenza stampa Commenti CAGLIARI - «Se differenzi meglio e produci meno secco, spendi meno». Con questo semplice, ma fondamentale concetto, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha aperto la conferenza stampa convocata nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di Via Roma, con l'obiettivo di illustrare i primi dettagli della nuova tariffazione puntuale dei rifiuti. Presenti all'incontro anche l'assessore comunale all'Igiene del suolo Alessandro Guarracino, il presidente della Commissione consiliare all'Innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare Raffaele Onnis e il dirigente del Servizio comunale Igiene del suolo Roberto Montixi. 