A.B. 23:09 Volley: Hermaea non ferma la capolista Prive di Korhonen, Coulibaly e Ciani, le galluresi mettono in difficoltà per due set la forte Acqua&Sapone Roma, prima della classe nel girone Ovest del campionato di serie A2 di pallavolo femminile, ma finiscono per cedere 3-1







Dopo l’equilibrio iniziale, le Wolves piazzano un primo allungo sul 15-9 (attacco potente di Decortes). Giandomenico chiama a raccolta le sue, che cercano di tenersi a galla con gli attacchi di Joly (diagonale del 18-13). Dalla panchina esce anche Minarelli, che piazza due ace di fila e rilancia le quotazioni hermeine (20-17). Roma si spaventa, ma ci pensa Decortes a levarla dagli impacci e a spianare la strada verso la vittoria del primo set sul 25-18. Galvanizzata, l’Acqua&Sapone pare in grado di incanalare rapidamente sui propri binari anche il secondo game (7-2 con attacco vincente di Rebora). Pian piano, però, viene fuori il carattere delle olbiesi, che trovano le contromisure in ricezione e tengono botta. Due muri punto consecutivi di Zonta e Angelini lanciano la rimonta del’Hermaea, che tocca anche il -1 (13-12). Roma si ricompatta e accelera sfruttando gli angoli disegnati da Arciprete. Sul 23-18, le giallorosse sembrano a un passo dal 2-0, ma l’Hermaea si supera ancora una volta e rimette tutto in discussione. Angelini accorcia con un gran muro su Decortes, Joly impatta, ma Roma si prende la palla set. Le olbiesi annullano, e la battaglia, durissima e avvincente, prosegue ai vantaggi: qui lo spunto giusto è proprio dell’Hermaea, che lavora bene a muro e chiude sul 28-30 grazie all’errore di Guiducci. Barazza e compagne volano sulle ali dell’entusiasmo ed esprimono un’ottima pallavolo anche in avvio di terzo set, condotto con autorevolezza fino al 15-16. Roma, visibilmente spiazzata di fronte alla reazione biancoblu, arranca e dà la sensazione di poter cedere ancora. A salvare il sestetto di Cristofani è Arciprete, che rimette le cose in equilibrio sul 19-19. L’Hermaea accusa lo sforzo e cala leggermente. In campo si rivedono Zonta e Minarelli, ma l’inerzia torna nelle mani delle capitoline, vittoriose sul 25-20 con punto conclusivo di Arciprete. Nel quarto set, la stanchezza è evidente tra le fila olbiesi. Il doppio impegno ravvicinato, il viaggio e le assenze per infortunio si fanno sentire. L’Acqua&Sapone ne approfitta mantenendo sempre il vantaggio e chiudendo definitivamente i conti sul 25-12.



«È stata una prestazione eccezionale – commenta coach Emiliano Giandomenico – soprattutto nel secondo set. Ma sono convinto che avremmo potuto fare nostro pure il terzo con un pizzico di cinismo e di fortuna in più. Prima della partita avevo confessato alle ragazze di avere delle sensazioni molto positive e non mi sbagliavo. Lo sviluppo è stato ben diverso da quello di mercoledì scorso: abbiamo tenuto bene in ricezione e mostrato a lungo un’ottima pallavolo. Meritavamo un punto, ma mi tengo comunque ben stretta la prestazione di oggi, che rappresenta senz’altro un buon viatico per i prossimi impegni».



ACQUA & SAPONE ROMA-GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 3-1:

ACQUA & SAPONE ROMA: Guiducci 1, Papa 13, Rebora 13, Decortes 22, Arciprete 17, Consoli 12, Spirito (l), Diop 1, Purashaj, Giugovaz. Non entrate Adelusi, Bucci. Coach Luca Cristofani.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Ghezzi 12, Barazza 7, Zonta 5, Joly 21, Angelini 3, Stocco 1, Caforio (l), Minarelli 3, Poli 3. Non entrata Nenni. Coach Emiliano Giandomenico.

ARBITRI: Pasciari e Lanza.

PARZIALI: 25-18, 28-30, 25-20, 25-12.-



(Foto Luigi Canu) Commenti OLBIA - A campi invertiti, il verdetto non cambia. Quattro giorni dopo il recupero di Golfo Aranci, l’Acqua&Sapone Roma si impone ancora sull’Hermaea Olbia per 3-1. Al PalaFonte, non è stato tutto facile per la capolista del girone Ovest, impegnata severamente dalle galluresi nella seconda e nella terza frazione, nonostante l’assenza di Korhonen, rimasta precauzionalmente a Olbia per poter recuperare dall’infortunio alla caviglia. In condizioni di emergenza al cospetto di un avversario costruito per primeggiare, la squadra di coach Giandomenico ha lottato con il coltello tra i denti su ogni pallone e può tornare in Sardegna comunque rinfrancata in vista dei prossimi appuntamenti.Dopo l’equilibrio iniziale, le Wolves piazzano un primo allungo sul 15-9 (attacco potente di Decortes). Giandomenico chiama a raccolta le sue, che cercano di tenersi a galla con gli attacchi di Joly (diagonale del 18-13). Dalla panchina esce anche Minarelli, che piazza due ace di fila e rilancia le quotazioni hermeine (20-17). Roma si spaventa, ma ci pensa Decortes a levarla dagli impacci e a spianare la strada verso la vittoria del primo set sul 25-18. Galvanizzata, l’Acqua&Sapone pare in grado di incanalare rapidamente sui propri binari anche il secondo game (7-2 con attacco vincente di Rebora). Pian piano, però, viene fuori il carattere delle olbiesi, che trovano le contromisure in ricezione e tengono botta. Due muri punto consecutivi di Zonta e Angelini lanciano la rimonta del’Hermaea, che tocca anche il -1 (13-12). Roma si ricompatta e accelera sfruttando gli angoli disegnati da Arciprete. Sul 23-18, le giallorosse sembrano a un passo dal 2-0, ma l’Hermaea si supera ancora una volta e rimette tutto in discussione. Angelini accorcia con un gran muro su Decortes, Joly impatta, ma Roma si prende la palla set. Le olbiesi annullano, e la battaglia, durissima e avvincente, prosegue ai vantaggi: qui lo spunto giusto è proprio dell’Hermaea, che lavora bene a muro e chiude sul 28-30 grazie all’errore di Guiducci. Barazza e compagne volano sulle ali dell’entusiasmo ed esprimono un’ottima pallavolo anche in avvio di terzo set, condotto con autorevolezza fino al 15-16. Roma, visibilmente spiazzata di fronte alla reazione biancoblu, arranca e dà la sensazione di poter cedere ancora. A salvare il sestetto di Cristofani è Arciprete, che rimette le cose in equilibrio sul 19-19. L’Hermaea accusa lo sforzo e cala leggermente. In campo si rivedono Zonta e Minarelli, ma l’inerzia torna nelle mani delle capitoline, vittoriose sul 25-20 con punto conclusivo di Arciprete. Nel quarto set, la stanchezza è evidente tra le fila olbiesi. Il doppio impegno ravvicinato, il viaggio e le assenze per infortunio si fanno sentire. L’Acqua&Sapone ne approfitta mantenendo sempre il vantaggio e chiudendo definitivamente i conti sul 25-12.«È stata una prestazione eccezionale – commenta coach Emiliano Giandomenico – soprattutto nel secondo set. Ma sono convinto che avremmo potuto fare nostro pure il terzo con un pizzico di cinismo e di fortuna in più. Prima della partita avevo confessato alle ragazze di avere delle sensazioni molto positive e non mi sbagliavo. Lo sviluppo è stato ben diverso da quello di mercoledì scorso: abbiamo tenuto bene in ricezione e mostrato a lungo un’ottima pallavolo. Meritavamo un punto, ma mi tengo comunque ben stretta la prestazione di oggi, che rappresenta senz’altro un buon viatico per i prossimi impegni».ACQUA & SAPONE ROMA: Guiducci 1, Papa 13, Rebora 13, Decortes 22, Arciprete 17, Consoli 12, Spirito (l), Diop 1, Purashaj, Giugovaz. Non entrate Adelusi, Bucci. Coach Luca Cristofani.GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Ghezzi 12, Barazza 7, Zonta 5, Joly 21, Angelini 3, Stocco 1, Caforio (l), Minarelli 3, Poli 3. Non entrata Nenni. Coach Emiliano Giandomenico.ARBITRI: Pasciari e Lanza.PARZIALI: 25-18, 28-30, 25-20, 25-12.-(Foto Luigi Canu)