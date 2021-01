Cor 14:40 «Piano Casa, occasione importante per Alghero» Lo sottolinea l’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata del comune di Alghero, Emiliano Piras, in riferimento alla recentissima approvazione in Regione dell´atteso provvedimento



Commenti ALGHERO - «L'Amministrazione di Alghero accoglie con grande ottimismo l'approvazione del nuovo Piano Casa regionale, che sicuramente porterà linfa vitale nell'economia della città e del territorio, con grandi possibilità di sviluppo anche legate al settore del turismo, sempre nel rispetto dell'ambiente e della tutela del paesaggio. La norma che si aggiunge al bonus 110% del Governo, di sicuro aumenterà la mole di lavoro anche degli uffici del nostro settore edilizia privata, che sono certo, si faranno trovare pronti per dare risposte celeri a chi decide di fare investimenti». Lo sottolinea l'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia privata del comune di Alghero, Emiliano Piras, in riferimento alla recentissima approvazione in Regione dell'atteso provvedimento. Il settore, al riguardo, potrà continuare a contare sul lavoro dell'Ufficio Tutela Paesaggio, grazie allo stanziamento di bilancio di 30mila euro, evitando così di restituire la delega alla Regione, durante il periodo di assenza del funzionario incaricato.