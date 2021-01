Red 10:24 Marijuana a Silanus: 38enne in manette Con la contestuale perquisizione operata dai militari, sono stati trovati 76chilogrammi di marijuana sottoposta a sequestro. L’arrestato, a cui è stata contestata anche l’aggravante dell’ingente quantità, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel proprio domicilio



SILANUS – Ieri (lunedì), nelle campagne di Silanus, al termine delle indagini successive al sequestro di 13chilogrammi di marijuana e 221chilogrammi di infiorescenze di canapa sativa operato il 21 ottobre 2020 (il cui contenuto di Thc per 80chilogrammi dei 221 è risultato notevolmente superiore a quello cosiddetto “legale”), i Carabinieri della locale Stazione, supportati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Oristano–ufficio del giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica e proceduto all’arresto di un 38enne. Con la contestuale perquisizione operata dai militari, sono stati trovati 76chilogrammi di marijuana sottoposta a sequestro. L’arrestato, a cui è stata contestata anche l’aggravante dell’ingente quantità, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel proprio domicilio.